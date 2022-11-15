هل يهجر السياسيون "تويتر"؟... 8 دولارات كادت تفقد الموقع الأزرق مصداقيته

لطالما عرف "تويتر" بانه المنصة الأكثر صدقية والاكثر استخداما من قبل السياسيين حول العالم، لا بل تم اعتباره كأداة فعالة في مجال الدعاية السياسية، لاسيما بعدما اعتمده الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب كأداة اعلامية ودعائية اساسية في خلال حملته الرئاسية الشهيرة.

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لكن الخطوة الاخيرة التي أقدم عليها "تويتر" والمتمثلة في امكان الحصول على العلامة الزرقاء في مقابل 8 دولارات شهرياً بشرط امتلاك رقم هاتف محمول وبطاقة ائتمانية، ادت الى خروج الموقع الازرق عن خط الصدقية المرسوم له والى تفشي موجة كبيرة من انتحال الصفة طالت رجال اعمال وشركات وسياسيين.



وفي هذا الاطار، أكد اكثر من خبير بمواقع تواصل اجتماعي، ان السياسيين والشركات التجارية الكبرى كادوا ان يستغنوا عن "تويتر" لولا استدراك الموضوع وعودة "تويتر" عن قراره بنشرر العلامة الزرقاء في مقابل بدل مادي.



وفي التالي، نقدم لكم سردا سريعا لأكثر المتضررين من خطوة "تويتر" المذكورة" في عالم السياسة والاعمال والرياضة: لكن الخطوة الاخيرة التي أقدم عليها "تويتر" والمتمثلة في امكان الحصول على العلامة الزرقاء في مقابل 8 دولارات شهرياً بشرط امتلاك رقم هاتف محمول وبطاقة ائتمانية، ادت الى خروج الموقع الازرق عن خط الصدقية المرسوم له والى تفشي موجة كبيرة من انتحال الصفة طالت رجال اعمال وشركات وسياسيين.وفي هذا الاطار، أكد اكثر من خبير بمواقع تواصل اجتماعي، ان السياسيين والشركات التجارية الكبرى كادوا ان يستغنوا عن "تويتر" لولا استدراك الموضوع وعودة "تويتر" عن قراره بنشرر العلامة الزرقاء في مقابل بدل مادي.

في عالم السياسة:

كان السياسيون أكثر الشخصيات العامة استهدافاً بمحاولات انتحال الشخصية عبر استخدام أسمائهم لتوثيق حسابات على تويتر، فقد خرج حساب يحمل اسم الرئيس الأميركي الأسبق، جورج بوش الابن، ليغرد بأنه يشتاق إلى "قتل العراقيين"، قبل أن يرفق تغريدته الأولى بتغريدتين يوضح خلالهما أن دفّع 8 دولارات مقابل "تويتر بلو" يعتبر ثمناً زهيداً لنشر الشائعات على تويتر.



لم يتوقف أمر التغريدة هنا، إذ زاد الطين بلة، إعادة نشرها عبر حساب مزيَّف آخر لرئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، مرفقاً بها: Same tbh، وهى العبارة التي تعني: "لأكون صادقاً، فأنا لدي نفس الشعور".



وفي إحدى الحالات، أقدم حساب باسم المرشحة الجمهورية لحاكمة ولاية أريزونا كاري ليك على إعلان التنازل لخصمها الديمقراطي، رغم عدم صحة ذلك، قبل أن يحذف تويتر التغريدة بعد ساعات من كتابتها. لم يتوقف أمر التغريدة هنا، إذ زاد الطين بلة، إعادة نشرها عبر حساب مزيَّف آخر لرئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، مرفقاً بها: Same tbh، وهى العبارة التي تعني: "لأكون صادقاً، فأنا لدي نفس الشعور".وفي إحدى الحالات، أقدم حساب باسم المرشحة الجمهورية لحاكمة ولاية أريزونا كاري ليك على إعلان التنازل لخصمها الديمقراطي، رغم عدم صحة ذلك، قبل أن يحذف تويتر التغريدة بعد ساعات من كتابتها.

So this is all going well still. Did Kari Lake concede in Arizona? Nope, it's an $8 fake blue check. Been live nearly 8 hours at time of posting (yeah, timezones) pic.twitter.com/elU9i7Y8tc — Arieh Kovler (@ariehkovler) November 11, 2022

في عالم الرياضة:

ومن السياسة إلى الرياضة، خرج من العدم حساب موثق ينتحل شخصية لاعب كرة السلة في دوري المحترفين الأميركي "ليبرون جيمس"، ليعلن رغبته في الرحيل عن فريقه "لايكرز".

في عالم الاعمال

موجة الفوضى طالت حساب تويتر ومالكها الجديد نفسه إيلون ماسك، إذ خرجت العديد من الحسابات التي تنتحل صفتهما، ولكن تلك الحسابات كان يتم حظرها بشكل أسرع من غيرها.



وقال ماسك إن أي حساب على الموقع يقوم مستخدمه بـ"انتحال" شخصية شخص آخر، دون إيضاح أنه حساب "ساخر"، سيتم وقفه بشكل دائم، ودون تحذير مسبق.

Twitter needs to become by far the most accurate source of information about the world. That’s our mission. — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022

ومع كل هذا، جاءت الضربة الكبرى من نصيب شركة صناعة العقاقير الدوائية Eil Lilly and Company التي فقدت حوالي 20 مليار دولار من قيمة أسهمها بعد أن شارك حساب موثق ينتحل اسمها تغريدة تعلن بيع عقار الأنسولين مجاناً.