العملية التركية في سوريا.. هل أطلقت تشاوراً أميركياً- روسياً؟

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أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، أن الولايات المتحدة لا تتشاور مع روسيا حول العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.وقال كيربي: "لست على علم بأي محادثات مع الروس حول العمليات التركية في سوريا".ومن جهتها، أكدت القيادة المركزية للقوات الأميركية أن الولايات المتحدة تعارض أي عمل عسكري يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في سوريا.