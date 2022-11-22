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عربي-دولي

العملية التركية في سوريا.. هل أطلقت تشاوراً أميركياً- روسياً؟

Lebanon 24
22-11-2022 | 15:00
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أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، أن الولايات المتحدة لا تتشاور مع روسيا حول العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.


وقال كيربي: "لست على علم بأي محادثات مع الروس حول العمليات التركية في سوريا".
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ومن جهتها، أكدت القيادة المركزية للقوات الأميركية أن الولايات المتحدة تعارض أي عمل عسكري يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في سوريا.
المصدر: نوفوستي - روسيا اليوم
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