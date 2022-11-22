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عربي-دولي

ما جديد "التسوية بين أرمينيا وأذربيجان"؟

Lebanon 24
22-11-2022 | 16:00
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، سير تنفيذ اتفاقات التسوية في إقليم قره باغ، المبرمة بين أرمينيا وأذربيجان بوساطة روسية.


وجاء في بيان عن الكرملين في أعقاب اتصال هاتفي بين الرئيسين اليوم، أنهما "بحثا سير تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في سوتشي في الـ31 من تشرين الاول 2022 بين زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا، والبيانات المشتركة السابقة للدول الثلاث".
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وأضاف الكرملين أنه "جرى التأكيد على أهمية مواصلة العمل في الإطار الثلاثي لضمان الأمن على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا واستئناف حركة النقل في جنوب القوقاز".


كما بحث الرئيسان آفاق تطوير التعاون بين موسكو وباكو في مجال الطاقة.
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