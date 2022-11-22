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عربي-دولي

بعد إصابة لاعب سعودي في لقاء الأرجنتين.. ماذا طلب الأمير محمد بن سلمان؟

Lebanon 24
22-11-2022 | 12:55
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كشفت مصادر طبية قريبة من المنتخب السعودي في قطر آخر تطورات حالة اللاعب السعودي ياسر الشهراني، الذي تعرض لإصابة مروعة في الدقائق الأخيرة من مباراة السعودية والأرجنتين، اليوم الثلاثاء، نتيجة الاصطدام بالحارس السعودي محمد العويس.
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وبحسب وسائل إعلام سعودية، فقد تبيّن أن الشهراني أصيب بكسرٍ في الفك وضرر في بعض الأسنان.
وإزاء ذلك، فقد أمر ولي العهد السّعودي الأمير محمد بن سلمان فوراً بنقل الشهراني بطائرة خاصّة إلى ألمانيا لتلقي العلاج بعد إصابته التي تعرّض لها.
وكان المنتخب السعودي انتزع فوزاً رائعاً أمام الأرجنتين اليوم في مباراة نارية، متمكناً من تسجيل هدفين أسطوريين مقابل هدفٍ للأرجنتين. 
 
 

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