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عربي-دولي

هل أُنعشت العلاقات بين واشنطن وبكين؟

Lebanon 24
22-11-2022 | 16:30
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أعلن البيت الأبيض أن لقاء الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جين بينغ، على هامش قمة مجموعة العشرين مؤخرا، لم يعد تفعيل العلاقات بين البلدين.


وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي: "ما أراد الرئيس القيام به في الاجتماع مع الرئيس شي لم يكن نوعا من إعادة انطلاق للعلاقات، لقد كان استمرارا للمحادثات التي أجراها الزعيمان على مدار السنوات القليلة الماضية منذ تولى الرئيس منصبه".
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وقال بايدن، عقب الاجتماع، إن الولايات المتحدة والصين تستطيعان إدارة اختلافاتهما والحيلولة من دون تحول المنافسة بينهما إلى صراع.

وبدوره، شدد الرئيس الصيني على أن "العلاقات بين بكين وواشنطن مهمة بالنسبة لنا وعلينا أن نرسم المسار الصحيح لها".
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