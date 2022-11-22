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حالته لا تستدعي القلق... بايدن سيخضع لفحوص طبية

Lebanon 24
22-11-2022 | 15:39
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أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، بأن الرئيس جو بايدن سيخضع لفحوص طبية سنوية، سيتم الإعلان عن نتائجها في وقت لاحق.


وقالت جان بيير: "الحالة الصحية للرئيس لا تستدعي القلق وهو بصحة جيدة ويتمتع بنشاطه، وقد أبلغنا الطبيب المعالج بحالته الصحية وسيتم تقييمها في غضون شهر، وستعلن النتائج كما في العام الماضي".
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وأضافت أن تقارير الأطباء ستقدم "في الشهرين المقبلين... لا توجد تواريخ محددة، وسنقدمها علانية كما في العام الماضي".
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