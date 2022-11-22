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عربي-دولي

مساعدات مالية أميركية جديدة لأوكرانيا... كم تبلغ قيمتها؟

Lebanon 24
22-11-2022 | 16:00
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أعلنت الحكومة الأميركية، اليوم، أنها ستقدم مساعدة مالية بقيمة 4,5 مليار دولار إلى أوكرانيا، بهدف "تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الخدمات الحكومية الأساسية".


وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بيان: "سيبدأ صرف هذه الأموال في الأسابيع المقبلة".
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وأضافت أن المساعدات ستذهب إلى الحكومة الأوكرانية وتساعدها في مواجهة الحرب التي تشنها روسيا "من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الخدمات الحكومية الأساسية، بما في ذلك أجور العاملين في المستشفيات والموظفين الحكوميين والمعلمين".


من جهته، اشار البنك الدولي في بيان منفصل إلى ان الأموال ستخصص في إطار مشروع "بيس" (PEACE) وهو جزء من حزمة مساعدات بمليارات الدولارات لهذا البلد.


وذكر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس أن الأموال الأميركية تأتي "في وقت حرج حيث تواجه البلاد انقطاعا حادا لإمدادات الطاقة وطقسا أكثر برودة".


وأضاف أن "التزامنا بتقديم المساعدة العاجلة لشعب أوكرانيا قوي كما كان دائما".


وتابع أن البنك الدولي جمع حتى الآن نحو 17,8 مليار دولار في شكل تمويل طارئ لدعم الشعب الأوكراني، وصُرف أكثر من 11,4 مليار دولار من هذا التمويل.


وأوضحت يلين أن الأموال الأخيرة ترفع إجمالي الدعم الأميركي المباشر لأوكرانيا إلى 13 مليار دولار، جميعها في شكل منح.
 
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