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عربي-دولي
المانيا تعلن سحب قواتها من مالي بحلول هذا التاريخ
Lebanon 24
22-11-2022
|
16:37
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أعلنت ألمانيا أنها تعتزم سحب جنودها من مالي بحلول ايار 2024، وإنهاء مهمتهم ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هذا البلد (مينوسما).
وقال الناطق باسم الحكومة شتيفن هيبيشترايت، في بيان إن "الحكومة الألمانية قررت اليوم أن تقترح على البوندستاغ (مجلس النواب) تمديد تفويض تدخل البوندسفير (قوات الدفاع الفدرالية الألمانية) في مالي للمرة الأخيرة لمدة عام واحد، في ايار 2023، بحيث ينتهي التدخل بطريقة منظمة، بعد عشر سنوات".
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ولفت إلى أنّ التمديد الأخير "يأخذ في الاعتبار خصوصاً الانتخابات في مالي، المقرر إجراؤها في شباط 2024".
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