أردوغان يهدّد بالدخول إلى سوريا بالدبابات

وجهت واشنطن وموسكو تحذيرين لأنقرة من المضي بخططها لشن عملية عسكرية برية داخل الحدود السورية لمواجهة المتمردين الأكراد، فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الدبابات التركية ستدخل إلى شمال سورية والعراق في أقرب وقت ممكن، لتدمير مقرات الإرهابيين واقتلاع جذورهم.

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وقال أردوغان في كلمة: "كنا نهاجم الإرهابيين منذ أيام قليلة بطائراتنا ومدافعنا وبنادقنا"، مضيفاً أنه "في وقت قريب سنهاجمهم بالدبابات والجنود".

وفي تطوّر ميداني، استهدفت مسيّرة تركية أمس، قاعدة مشتركة للتحالف الدولي بقيادة الولايات و"قوات سورية الديمقراطية" (قسد) بمنطقة استراحة الوزير شمال الحسكة، ما أدّى إلى مصرع مقاتلين كرديين.

وقال المكتب الإعلامي للقيادة الوسطى للجيش الأميركي إن "القوات الأميركية كانت بمنأى عن الخطر، ولم تقع أي غارات على مواقع تستضيف قوات أميركية"، مشيراً إلى أن الغارات الأقرب لمكان وجود قواتها، وقعت على بعد حوالي 20 إلى 30 كيلومتراً منها.



