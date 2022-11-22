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عربي-دولي

بعد تحريرها.. إزالة لافتات التأييد لروسيا من خيرسون

Lebanon 24
22-11-2022 | 23:28
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بعد أن تخلت القوات الموالية لموسكو عن مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا، بدأت السلطات في إزالة وتمزيق ملصقات تعبر عن التأييد لروسيا، ومزايا الحصول على جوازات سفر روسية ومعاشات التقاعد.

وحلت محل هذه الإشارات، لافتات أخرى تحمل شعارات مثل "خيرسون.. مدينة الأبطال" و"أيها المواطنون، أنتم أحرار"، مطبوعة على خلفية صفراء.
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وقالت المتحدثة باسم الحكومة الأوكرانية في المنطقة أنتونينا دوبروزينسكا، الثلاثاء، بينما كان العمال يزيلون الدعاية الموالية لروسيا من لوحة إعلانات خلفها: "في اللحظة التي دخل فيها جنودنا (المدينة)، طبعت هذه الملصقات وتسليمها إلينا".
كانت القوات الروسية قد غمرت المدينة بالملصقات خلال فترة سيطرتها عليها التي استمرت 9 أشهر.

وحملت بعض اللافتات شعار "المستقبل مع روسيا".

ومؤخرا انسحبت القوات الروسية من مدينة خيرسون إلى الضفة الشرقية من نهر دنيبرو، الذي يمر وسط البلاد.

وكانت خيرسون العاصمة الإقليمية الوحيدة التي تمكنت موسكو من السيطرة عليها، منذ بدء هجومها العسكري على أوكرانيا في شباط الماضي.
(سكاي نيوز)
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