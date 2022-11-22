بعد تحريرها.. إزالة لافتات التأييد لروسيا من خيرسون

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بعد أن تخلت القوات الموالية لموسكو عن مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا، بدأت السلطات في إزالة وتمزيق ملصقات تعبر عن التأييد لروسيا، ومزايا الحصول على جوازات سفر روسية ومعاشات التقاعد.وحلت محل هذه الإشارات، لافتات أخرى تحمل شعارات مثل "خيرسون.. مدينة الأبطال" و"أيها المواطنون، أنتم أحرار"، مطبوعة على خلفية صفراء.وقالت المتحدثة باسم الحكومة الأوكرانية في المنطقة أنتونينا دوبروزينسكا، الثلاثاء، بينما كان العمال يزيلون الدعاية الموالية لروسيا من لوحة إعلانات خلفها: "في اللحظة التي دخل فيها جنودنا (المدينة)، طبعت هذه الملصقات وتسليمها إلينا".