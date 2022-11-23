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عربي-دولي
أميركا وإسرائيل تبحثان إجراء مناورات تُحاكي الهجوم على إيران
Lebanon 24
23-11-2022
|
01:00
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كتب موقع "العربية": بحثت الولاياتُ المتحدة وإسرائيل إجراء مناورات عسكرية مشتركة تُحاكي هجوماً على إيران و"وكلائها" في المنطقة، بحسب ما أفادت "فوكس نيوز" Fox News الأميركية الأربعاء.
ووفقا للقناة، فإن رئيسّ الأركانِ الإسرائيلي أفيف كوخافي والأميركي مارك ميلي يدرسان إجراء مناورات مشتركة للقوات الجوية خلال الأسابيعِ القادمة، وسيتم خلالها تدريبُ العسكريين على العملِ في ظروف نزاع محتمل بين إسرائيل من جهة، وبين إيران أو "وكلاء" إيران في المنطقة من الجهة الأخرى.
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وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" Times of Israel krgj عن الجيش، الثلاثاء، أن كوخافي أبلغ مسؤولين عسكريين أميركيين بضرورة تسريع جيشي البلدين لما وصفها بأنها "خطط العمليات الهجومية" ضد إيران.
وأوضحت الصحيفة أن كوخافي، الذي وصل إلى الولايات المتحدة يوم الأحد الماضي، التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية مارك ميلي، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ومدير المخابرات المركزية وليام بيرنز.
وذكر كوخافي، في تصريحات نقلتها الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي، أنه جرى خلال المناقشات "الاتفاق على أننا في لحظة حرجة تتطلب تسريع الخطط العملياتية والتعاون في مواجهة إيران ووكلائها" في المنطقة.
وقال رئيس الأركان: "بينما تخضع إيران من ناحية لكثير من الضغوط الاقتصادية والعسكرية والداخلية، فإنها تواصل من ناحية أخرى تعزيز برنامجها النووي".
وكانت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) قالت في وقت سابق، الثلاثاء، إن إيران زادت إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وذلك ردا على القرار الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران.
وفي حين نسبت هيئة البث الإسرائيلية للجيش أنه سيجري مع نظيره الأميركي تدريبات وشيكة تحاكي ضربات موجهة لإيران ومن وصفهم بأنهم "وكلاؤها"، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدر عسكري لم تسمه أنه لا يعلم عن هذه التدريبات.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يرد ذكر خطط إجراء هذه التدريبات في بيان الجيش الإسرائيلي.
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