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إطلاق نار في محل تجاري بولاية فرجينيا يودي بحياة عدة أشخاص

Lebanon 24
23-11-2022 | 01:32
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لقي عدة أشخاص مصرعهم حين أطلق رجل مسلح النار في "سوبر ماركت" وولمارت، مساء الثلاثاء، في إحدى مدن ولاية فرجينيا الأميركية، حسبما أفادت السلطات المحلية مشيرة إلى مصرع مطلق النار أيضاً.

وأعلنت مدينة تشيسابيك على تويتر أن "الشرطة تؤكد وقوع حادث إطلاق نار مع وقوع قتلى في وولمارت على سامز سيركل" مؤكدة "مصرع مطلق النار".
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