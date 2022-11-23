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عربي-دولي
رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى الكويت في زيارة رسمية
Lebanon 24
23-11-2022
|
02:00
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غادر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأربعاء، العاصمة بغداد، متوجهاً إلى دولة الكويت في زيارة رسمية.
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