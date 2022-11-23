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عربي-دولي
الدفاع التركية تعلن استهداف 471 موقعا بضرباتها شمال العراق وسوريا
Lebanon 24
23-11-2022
|
05:00
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أعلنت وزارة الدفاع التركية استهداف 471 موقعا في ضرباتها بشمال العراق وسوريا.
في السياق، رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية فجر وصباح اليوم الأربعاء على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، حيث استهدفت بأكثر من 20 قذيفة صاروخية مناطق في تل مضيق وتل جيجان وسد الشهباء، شمالي حلب، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.
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وكان المرصد السوري أشار مساء أمس، إلى سقوط 7 صواريخ بالقرب من معبر باب السلامة على الحدود السورية التركية بريف إعزاز شمالي حلب، وسقطت عدة صواريخ داخل الأراضي التركية.
كما سقطت صواريخ قرب مخيمات للنازحين قرب معبر باب السلامة، وأطراف مدينة مارع بريف حلب، مصدرها قوات النظام، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية حتى هذه اللحظة.
وجاء ذلك رداً على مقتل وإصابة عناصر من قوات النظام بقصف بري نفذته القوات التركية على مطار منغ العسكري بريف حلب الشمالي.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد وثق مساء أمس، مقتل عنصرين من قوات النظام وإصابة آخرين بجروح بليغة، جراء استهداف القوات التركية مطار منغ العسكري بريف حلب الشمالي، حيث جرى نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر تركية ومن المعارضة السورية أمس قولها إن طائرات حربية تركية اخترقت المجال الجوي الذي تسيطر عليه روسيا والولايات المتحدة لأول مرة لمهاجمة وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، وحشدت حلفاء سوريين لتوسيع الحملة على الأرجح.
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