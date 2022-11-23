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عربي-دولي

فيديو من 17 ثانية يكشف الحقيقة.. اللحظات الأخيرة لحادث فتيات الطريق السريع

Lebanon 24
23-11-2022 | 06:00
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فيما لا تزال حادثة طريق "صلاح سالم" السريع بالقاهرة والذي أسفر عن وفاة فتاة وإصابة شقيقتها و3 من صديقاتهن، تشغل الرأي العام المصري، كشف فيديو مدته 17 ثانية حقيقة الأمر بالكامل.

وأظهرت كاميرات المراقبة بشارع صلاح سالم في القاهرة في تسجيل تم تفريغه بمعرفة الأجهزة الأمنية، أن سيارة الفتاة ريهان كانت تتحرك أعلى الطريق بسرعة عادية على اليمين وكانت حركة الطريق هادئة أيضا، وفجأة زادت الفتاة من سرعة السيارة ودخلت في الحارات الأخرى حتى عبرت الطريق كاملا وفجأة اصطدمت بالحاجز الخرساني بسرعة كبيرة وعادت السيارة إلى منتصف الطريق جرّاء قوة الاصطدام بالحواجز المثبتة على جانبي الطريق.
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عدم وجود شبهة جنائية
ونفى بيان لوزارة الداخلية المصرية تصريحات والد الفتاة ريهان والذي أكد أن شاباً يقود سيارة تعمد مضايقتهن، ما أدى إلى وقوع الحادث.

وأفادت تحريات المباحث بعدم وجود شبهة جنائية في حادث "صلاح سالم"، وأن عجلة القيادة اختلت في يد الفتاة أثناء قيادتها وعندها فقدت ثباتها وضغطت بشكل خاطئ على دواسة البنزين بدلًا من دواسة الفرامل ما أسفر عن وفاتها وإصابة شقيقتها وصديقاتهما بإصابات سطحية.

وأوضحت تحريات المباحث أن الفتاة كانت في طريقها إلى منزل أسرتها بمصر الجديدة بعد أن انتهت من حضور حفل "حنة" صديقتها في مدينة نصر، وأن باقي الفتيات حضرن من محافظة الإسكندرية لحضور الحفل لوجود صداقة تجمعهن من أيام الجامعة. لمشاهدة الفيديو من خلال الضغط هنا:
المصدر: العربية
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