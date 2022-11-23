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عربي-دولي

عمدة كييف لا يستبعد احتمال إجلاء جزء من سكان المدينة في الشتاء

Lebanon 24
23-11-2022 | 09:30
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لم يستبعد عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، احتمال إجلاء جزء من سكان المدينة في الشتاء في حالة تطور أسوأ سيناريو في مجال تزويد المدينة بالكهرباء.

وقال كليتشكو في حديث لصحيفة "Bild" الألمانية: "نحن مضطرون لقطع الكهرباء في أحياء معينة كل عدة ساعات، وإلا فسيكون النظام محملا بشكل زائد".
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وأشار إلى أن سلطات المدينة تأمل بعدم تدهور الأوضاع في هذا المجال، مضيفا: "لكن يجب أن نكون مستعدين لكل السيناريوهات".

كما أكد احتمال انقطاع الكهرباء عن المدينة كلها وإجلاء عدد من السكان في هذه الحالة وفي حالة انخفاض درجة الحرارة. وتابع: "لكننا لا نريد أن يصل الأمر إلى هذا الحد".


المصدر: روسيا اليوم
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