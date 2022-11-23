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عربي-دولي

الخارجية الصينية: بكين لم تفرض أبدا قيودا على المحتويات الثقافية الكورية الجنوبية

Lebanon 24
23-11-2022 | 10:00
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، اليوم الأربعاء، أن الصين لم تفرض أبدا قيوداً على المحتويات الثقافية الكورية الجنوبية، وأن بكين منفتحة على التبادلات الإنسانية والتعاون مع سيؤول.
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وقال تشاو لي جيان، في إفادة صحفية: "أود أن أكرر أن الصين لم تفرض أبداً ما يسمى بالقيود على كوريا الجنوبية، وبكين منفتحة للتبادلات الإنسانية والتعاون مع سيئول. وبقدر ما أعرف، تم بث العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الكورية في الصين منذ العام الماضي".
وفي الوقت نفسه، شدد على أنه من أجل تطوير التعاون، يجب أن يتحرك الجانبان تجاه بعضهما البعض.

في وقت سابق، ذكرت وكالة "يونهاب"، نقلاً عن إدارة الرئاسة في كوريا الجنوبية، أن الصين وافقت على البث عبر الإنترنت لفيلم كوري جنوبي بعد ست سنوات من الحظر المفروض على جميع المحتويات الكورية الجنوبية. تم حظر المحتوى الكوري الجنوبي في الصين كجزء من رد فعل بكين على قرار كوريا الجنوبية في النصف الأول من عام 2016 لاستضافة أنظمة الدفاع الصاروخي "ثاد" الأمريكية.
المصدر: سبوتنيك
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