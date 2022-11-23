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مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار داخل مسجد في العاصمة الأفغانية

Lebanon 24
23-11-2022 | 07:00
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أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل 5 أشخاص، وإصابة سادس، بإطلاق نار داخل مسجد في العاصمة كابول.
وقال متحدث باسم الشرطة في كابول، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إنه "قتل خمسة أشخاص، وأصيب شخص آخر، عندما فتح رجل النار داخل مسجد في منطقة خواجة رواش في العاصمة الأفغانية كابول اليوم".
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ويشن تنظيم "داعش" الإرهابي، هجمات متكررة في عدة أنحاء في أفغانستان، خاصة في العاصمة كابول.
وكانت طالبان  أعلنت، منذ أيام، مقتل خمسة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في اشتباك في منطقة خيرخانة في العاصمة كابول.
وذكر المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في تغريدة على تويتر، أن "القوات الخاصة لطالبان قتلت خمسة من عناصر تنظيم داعش بعملية في منطقة خيرخانة في كابول".
وبحسب مجاهد، فإن عناصر تنظيم "داعش" كانوا أعضاء في شبكة متورطة في تفجيرات محدودة في مدينة كابول.
 
 
المصدر: سبوتنيك
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