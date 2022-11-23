أستانا.. روسيا وتركيا وإيران تؤكد على ضرورة تنفيذ الاتفاقات الخاصة بشمال سوريا

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أكدت كل من روسيا وتركيا وإيران، الأربعاء، على ضرورة تنفيذ الاتفاقات الخاصة بالشمال السوري.وأكدت الدول الثلاث في بيان عقب المحادثات في أستانا بشأن سوريا على "ضرورة التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات القائمة بشأن شمال سوريا".كما استعرض ممثلو موسكو وأنقرة وطهران بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، واتفقوا على بذل المزيد من الجهود لضمان تطبيع الوضع بشكل مستدام.وبدأت الاجتماع الدولي التاسع عشر بشأن سوريا بـ"صيغة أستانا"، أمس الثلاثاء، في العاصمة الكازاخستانية أستانا.ومن أهم المسائل التي تم بحثها خلال الاجتماع مسألة التسوية السورية، وكذلك مسألة التمويل من أجل الترميم المبكر للمرافق الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.