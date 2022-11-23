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عربي-دولي

بشأن سوريا... ماذا طلبت روسيا من تركيا؟

Lebanon 24
23-11-2022 | 09:34
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قال المفاوض الروسي، ألكسندر لافرنتيف إن روسيا طلبت من تركيا الامتناع عن شن هجوم بري شامل في سوريا، لأن مثل هذه التحركات قد تؤدي إلى تصاعد العنف.

وأضاف لافرنتيف بعد جولة جديدة من المحادثات السورية مع وفدين من تركيا وإيران في كازاخستان: "نأمل أن يصل صدى مناقشاتنا إلى أنقرة وأن توجد وسائل أخرى لحل الأزمة".
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ومضى قائلا إن الولايات المتحدة تتبع نهجا "مدمرا" في شمال شرق سوريا وإن حل القضية الكردية سيكون عاملا مهما في تحقيق استقرار الأوضاع في المنطقة.

ووصف الأكراد بأنهم "رهائن لدى الولايات المتحدة" وقال إن ذلك يعرقل حل الأزمة.
 
 
(سكاي نيوز)
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