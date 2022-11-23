تركيا تقصف مخيماً لعائلات "داعش" في سوريا

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قصف الطيران الحربي التركي منطقة البحيرة الخاتونية الحدودية بين سوريا والعراق.وقال مسؤول المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي إن الطيران الحربي التركي استهدف قوى الأمن الداخلي المسؤولة عن حماية مخيم الهول.وأشار إلى ان "القصف تسبب في فرار بعض عائلات "داعش" من المخيم"، موضحا أن القوات تطاردهم في الوقت الحالي.وتابع في تغريدة: "هذا يظهر نية تركيا لمساعدة عائلات "داعش" وأفرادها على الهروب.. نحن قلقون من أن تركيا ستستهدف السجون في المنطقة".