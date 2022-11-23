بريطانيا ترسل أوّل دفعة مروحيات إلى أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، عن تقديم بلاده أسلحة جديدة لكييف بينها طائرات هليكوبتر، وذلك لأول مرة منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



وذكرت صحيفة "الغارديان" نقلا عن وكالة الإعلام البريطانية أنه سيتم توفير ثلاث طائرات هليكوبتر من طراز "سي كينغ"، وصلت أولها إلى أوكرانيا.

Advertisement



وأشارت الصحيفة إلى أنها أول طائرات ترسلها المملكة المتحدة إلى أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



وأعلن والاس أيضا، خلال زيارة له إلى النرويج، أنه تم إرسال 10 آلاف قذيفة مدفعية إضافية لأوكرانيا، لتأمين الأراضي التي استعادتها في الأسابيع الأخيرة "في دعم لأوكرانيا لا يتزعزع".