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هل تمدّد واشنطن الإعفاءات من التعريفات على المنتجات الصينية؟

Lebanon 24
23-11-2022 | 16:45
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مدّدت واشنطن الإعفاءات من التعريفات العقابية على بعض المنتجات الطبية الواردة من الصين ثلاثة أشهر إضافية، حيث كانت سنتهي في الـ30 من تشرين الثاني الجاري.

وأعلن ذلك مكتب الممثلية التجارية الصينية في الولايات المتحدة، اليوم، مشيراً إلى أنه تمّ الإعلان عن هذه الإعفاءات للمرة الأولى في كانون الاول 2020، وأن الخطوة الأخيرة هذه تأتي "في إطار الجهود المستمرة لمكافحة كوفيد-19".
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هذا وتشمل الإعفاءات 81 منتجا للرعاية الطبية، وتم تمديد الإعفاءات عنها مرة في تشرين الثاني 2021 ومرة أخرى في حزيران 2022.


كما تضمّ قائمة المنتجات الطبية المعنية بالإعفاءات زجاجات مضخة لمطهر اليدين وحاويات بلاستيكية لمناديل التعقيم وأجهزة قياس ضغط الدم وأجهزة قياس الأكسجين بأطراف الأصابع وآلات التصوير بالرنين المغناطيسي وطاولات الأشعة السينية.


وأضاف مكتب الممثلية التجارية أنه قد يتم النظر في احتمال تمديدات إضافية أو تعديلات "حسبما يقتضي الأمر".
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