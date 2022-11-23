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المحكمة العليا تأذن بتسليم بيانات ترامب الضريبية للكونغرس

Lebanon 24
23-11-2022 | 18:30
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أعطت المحكمة الأميركية العليا الضوء الأخضر لتسليم سجلات الرئيس السابق دونالد ترامب الضريبية للجنة بمجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديموقراطيون.
وسعى ترامب البالغ 76 عاماً الذي أعلن الأسبوع الماضي ترشّحه لخوض السباق إلى البيت الأبيض في 2024، جاهداً لإخفاء عائداته الضريبية.
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وبخلاف الرؤساء منذ سبعينيات القرن الماضي، رفض ترامب كشف بياناته الضريبية أثناء توليه منصبه وتوجه إلى القضاء لعرقلة طلب الكونغرس.
ووصلت المعركة القانونية إلى خواتيمها، أمس ، عندما قضت المحكمة العليا بأنه يتعين تسليم العائدات الضريبية إلى لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب.

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