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عربي-دولي

زيلينسكي: القصف الروسي على شبكة الكهرباء الأوكرانية جريمة ضدّ الإنسانية

Lebanon 24
23-11-2022 | 19:00
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اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب ألقاه عبر الفيديو خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء، أنّ "الغارات الجوية الروسية على شبكة الكهرباء الأوكرانية تمثّل جريمة واضحة ضدّ الإنسانية".
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وقال زيلينسكي: "عندما تكون درجة الحرارة تحت الصفر، وعشرات الملايين من الناس بدون إمدادات للطاقة، وبدون تدفئة، وبدون ماء، فهذه جريمة واضحة ضدّ الإنسانية".
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