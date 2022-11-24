قرار عراقي على الحدود ردا على ضربات إيران وتركيا

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أعلن العراق، الأربعاء، عزمه على إعادة نشر قواته على حدوده مع كل من إيران وتركيا، في قرار يأتي بعد القصف المتكرر الذي نفذته جارتاه واستهدف متمردين أكرادا أتراكا وإيرانيين في إقليم كردستان العراق.وشن الحرس الثوري الإيراني ضربات صاروخية وهجمات بطائرات مسيّرة مفخخة على مواقع تابعة للمعارضة الإيرانية الكردية، المتمركزة منذ عقود في كردستان العراق، الإقليم المتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق.كما شنت تركيا الأحد عملية عسكرية ضد مواقع لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، في شمال العراق وسوريا.ويبدو أن الإعلان العراقي موجه بشكل خاص إلى إيران، التي أكدت في وقت سابق من الأربعاء عزمها على الاستمرار في مواجهة "التهديد" الآتي من الإقليم العراقي.وتخضع المناطق الحدودية في كردستان العراق لسيطرة البشمركة، وهي قوات عسكرية خاصة بإقليم كردستان العراق لكنها تتبع إداريا لوزارة الدفاع العراقية.