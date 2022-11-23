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عربي-دولي

الأضواء غابت عن مختلف المدن: أوكرانيا تغرق في الظلام.. وصور لناسا تكشف

Lebanon 24
23-11-2022 | 23:17
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تكثف روسيا التي دخلت عمليتها العسكرية شهرها التاسع على الأراضي الأوكرانية، منذ أسابيع ضرباتها على مواقع الطاقة الأوكرانية، والبنى التحتية.

 

ما ترك الجارة الغربية تغرق في الظلام، وسط ارتفاع المناشدات من كييف لوقف ما وصفته بـ "جرائم الحرب هذه".

 

صور من ناسا

فيما أظهرت صور من موقع وكالة الفضاء الأميركية، ناسا، مشاهد لكامل البلاد بلا كهرباء، حيث غابت الأضواء عن مختلف المدن الأوكرانية.

 

بينما بينت صور الأقمار الصناعية البلدان المجاورة لأوكرانيا وغيرها أيضاً، تشع منها حبيبات الضوء الصغيرة التي رصدت من الفضاء!

 

 

وكانت الضربات الروسية في مختلف أنحاء البلاد دمرت أمس الأربعاء شبكة الكهرباء المتضررة بالأساس وخلّفت العديد من القتلى وتسببت بفصل ثلاث محطات للطاقة النووية عن الشبكة ما أدّى إلى انقطاع "هائل" للتيار الكهربائي في مولدافيا المجاورة أيضاً، بحسب ما أفادت فرانس برس.

 

كما فاقمت تلك الضربات انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن العاصمة كييف.

 

فيما حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن الأولوية لأوكرانيا ستكون هذا الشتاء "النجاة"، جراء البرد القارس المترافق مع انقطاع التيار الكهربائي.

 

وأعلن سلاح الجو الأوكراني الأربعاء أن روسيا أطلقت نحو 70 صاروخًا عابرًا على أوكرانيا أسقط 51 منها.

(سكاي نيوز)

 

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