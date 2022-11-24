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عربي-دولي

وزيرة ألمانية تتحايل على ضوابط قطر.. ارتدت شارة "حب واحد" وأثارت ضجة (صور)

Lebanon 24
24-11-2022 | 00:30
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أحدثت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها خلال مباراة منتخب بلادها بمونديال قطر 2022 مرتدية شارة "حب واحد".

 

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وتتميز شارة "حب واحد" التي تلبس على الأذرع بقلب مقلم بألوان مختلفة لتمثيل جميع الموروثات والخلفيات والأجناس والهويات الجنسية، وكان قادة منتخبات إنكلترا وويلز وبلجيكا وهولندا وسويسرا وألمانيا والدنمارك قد خططوا لارتداء هذه الشارات في بطولة كأس العالم قبل أن يوضح الفيفا بأن اللاعبين سيحصلون على بطاقة صفراء إن فعلوا ذلك.

 

وكتب أحد رواد مواقع التواصل ان الجمهور القطري في مباراة المانيا واليابان رد على وزيرة الداخلية الالمانية التي رفعت شعار الشواذ تحديا لقرار الفيفا برفع شارة الكوفية الفلسطينية.

 

 

يذكر أنه في تشرين الأول الماضي، أثارت وزيرة الداخلية الألمانية أزمة بسبب تصريحاتها بشأن وضع حقوق الإنسان والموقف من المثليين، في معرض اعتراضها على تنظيم قطر بطولة كأس العالم. وتراجعت عن تصريحاتها بعد استدعاء الدوحة السفير الألماني، وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، بسبب ما قالته فيزر.

(cnn)

 

 

 

 

 

 

 

 

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