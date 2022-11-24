وزيرة ألمانية تتحايل على ضوابط قطر.. ارتدت شارة "حب واحد" وأثارت ضجة (صور)

أحدثت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها خلال مباراة منتخب بلادها بمونديال قطر 2022 مرتدية شارة "حب واحد".

تحايلت وزيرة الداخلية الألمانية على ضوابط #قطر الصارمة ضد إدخال أي شيء يرمز للتعاطف مع الشواذ للملاعب باخفاء شارة "حب واحد" تحت معطفها.. قبل أن تخلعه وتحتفي بهم بموافقة ومشاركة رئيس الفيفا! pic.twitter.com/SHg87jUXOx — Talha alansari (@tl_ansari) November 24, 2022 Advertisement

وتتميز شارة "حب واحد" التي تلبس على الأذرع بقلب مقلم بألوان مختلفة لتمثيل جميع الموروثات والخلفيات والأجناس والهويات الجنسية، وكان قادة منتخبات إنكلترا وويلز وبلجيكا وهولندا وسويسرا وألمانيا والدنمارك قد خططوا لارتداء هذه الشارات في بطولة كأس العالم قبل أن يوضح الفيفا بأن اللاعبين سيحصلون على بطاقة صفراء إن فعلوا ذلك.

وكتب أحد رواد مواقع التواصل ان الجمهور القطري في مباراة المانيا واليابان رد على وزيرة الداخلية الالمانية التي رفعت شعار الشواذ تحديا لقرار الفيفا برفع شارة الكوفية الفلسطينية.

الجمهور القطري في مباراة #المانيا و #اليابان يرد على وزيرة الداخلية الالمانية التي رفعت شعار الشواذ تحديا لقرار الفيفا برفع شارة الكوفية الفلسطينية.. #كأس_العالم_قطر2022 pic.twitter.com/tEEWyLqEFb — سيف صلاح الهيتي (@saifsalahalhety) November 23, 2022

يذكر أنه في تشرين الأول الماضي، أثارت وزيرة الداخلية الألمانية أزمة بسبب تصريحاتها بشأن وضع حقوق الإنسان والموقف من المثليين، في معرض اعتراضها على تنظيم قطر بطولة كأس العالم. وتراجعت عن تصريحاتها بعد استدعاء الدوحة السفير الألماني، وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، بسبب ما قالته فيزر.

(cnn)