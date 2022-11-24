كوريا الشمالية: العقوبات والضغوط ستؤدي لزيادة العداء

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نددت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الخميس، بمسعى سول لفرض عقوبات إضافية على بيونج يانج في أعقاب إطلاقها المتكرر للصواريخ، قائلة إن مثل هذا الإجراء سيزيد من "عداء وغضب" كوريا الشمالية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.