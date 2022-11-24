Advertisement

عربي-دولي

كوريا الشمالية: العقوبات والضغوط ستؤدي لزيادة العداء

Lebanon 24
24-11-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1013712-638048714426032510.jpg
Doc-P-1013712-638048714426032510.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نددت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الخميس، بمسعى سول لفرض عقوبات إضافية على بيونج يانج في أعقاب إطلاقها المتكرر للصواريخ، قائلة إن مثل هذا الإجراء سيزيد من "عداء وغضب" كوريا الشمالية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:06 | 2022-11-24
06:17 | 2022-11-24
05:30 | 2022-11-24
05:00 | 2022-11-24
04:36 | 2022-11-24
04:30 | 2022-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website