22
o
بيروت
25
o
طرابلس
2
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
2
o
بشري
21
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بلومبرغ: توقف المحادثات الأوروبية بشأن تحديد سقف أسعار النفط الروسي
Lebanon 24
24-11-2022
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن المحادثات بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد أسعار النفط الروسي المقترح من مجموعة السبع، توقفت الأربعاء.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يصف قصف محطة زابوريجيا بـ "المقامرة النووية" من روسيا (العربية)
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يصف قصف محطة زابوريجيا بـ "المقامرة النووية" من روسيا (العربية)
24/11/2022 14:14:00
24/11/2022 14:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف: الولايات المتحدة وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي يدفعون نظام كييف باتجاه المفاوضات، تجنبًا لحرب عالمية ثالثة والقطيعة مع روسيا
Lebanon 24
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف: الولايات المتحدة وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي يدفعون نظام كييف باتجاه المفاوضات، تجنبًا لحرب عالمية ثالثة والقطيعة مع روسيا
24/11/2022 14:14:00
24/11/2022 14:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الأمن الروسي: الولايات المتحدة وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي لا يريدون قطيعة مع روسيا خوفا من حرب عالمية ثالثة (الشرق)
Lebanon 24
مجلس الأمن الروسي: الولايات المتحدة وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي لا يريدون قطيعة مع روسيا خوفا من حرب عالمية ثالثة (الشرق)
24/11/2022 14:14:00
24/11/2022 14:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: روسيا ليست مستعدة بعد للسلام في أوكرانيا وعليها سحب قواتها أولا (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: روسيا ليست مستعدة بعد للسلام في أوكرانيا وعليها سحب قواتها أولا (سكاي نيوز عربية)
24/11/2022 14:14:00
24/11/2022 14:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي
روسيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو ينتشر عبر مواقع التواصل بقوّة... ماذا فعل مشجع سعودي بعد الفوز على ميسي؟
Lebanon 24
فيديو ينتشر عبر مواقع التواصل بقوّة... ماذا فعل مشجع سعودي بعد الفوز على ميسي؟
07:22 | 2022-11-23
23/11/2022 07:22:43
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في السعديات... أطلق النار عليه وأرداه قتيلاً (صورة)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في السعديات... أطلق النار عليه وأرداه قتيلاً (صورة)
12:23 | 2022-11-23
23/11/2022 12:23:42
Lebanon 24
Lebanon 24
موفد لفرنجية في باريس وباسيل طرح 3 أسماء.. هل "يعيّد" ماكرون في لبنان؟
Lebanon 24
موفد لفرنجية في باريس وباسيل طرح 3 أسماء.. هل "يعيّد" ماكرون في لبنان؟
22:05 | 2022-11-23
23/11/2022 10:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
سعر صرف الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-11-23
23/11/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربات جوية لدول ثلاث: حقبة جديدة في الحرب السورية؟
Lebanon 24
ضربات جوية لدول ثلاث: حقبة جديدة في الحرب السورية؟
08:00 | 2022-11-23
23/11/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:06 | 2022-11-24
معجزة من تحت أنقاض الزلزال المدمر... إنقاذ طفل بقي عالقاً لـ48 ساعة! (فيديو)
06:17 | 2022-11-24
الإمارات: الدبلوماسية السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية
05:30 | 2022-11-24
"امنحوا الدبلوماسية فرصة".. ما الضرر من التفاوض بين أوكرانيا وروسيا؟
05:00 | 2022-11-24
لجنة للتحقيق في وفيات الاحتجاجات في ايران
04:36 | 2022-11-24
بعد تغريداته "الغريبة".. ماسك يؤجج الصراع داخل الكونغرس الأميركي
04:30 | 2022-11-24
تقارب تركي سوري محتمل.. هل ينهي ملفي الأكراد والإرهاب؟
فيديو
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
Lebanon 24
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
09:41 | 2022-11-20
24/11/2022 14:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
24/11/2022 14:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
24/11/2022 14:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact