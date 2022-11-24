بلومبرغ: توقف المحادثات الأوروبية بشأن تحديد سقف أسعار النفط الروسي

ذكرت "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن المحادثات بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد أسعار النفط الروسي المقترح من مجموعة السبع، توقفت الأربعاء.



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