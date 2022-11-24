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عربي-دولي

بلومبرغ: توقف المحادثات الأوروبية بشأن تحديد سقف أسعار النفط الروسي

Lebanon 24
24-11-2022 | 03:00
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ذكرت "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن المحادثات بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد أسعار النفط الروسي المقترح من مجموعة السبع، توقفت الأربعاء.
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