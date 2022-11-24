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عربي-دولي
بولندا تطالب برلين بإرسال صواريخ "باتريوت" إلى أوكرانيا بدلاً منها
Lebanon 24
24-11-2022
|
04:00
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قال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشاك، الأربعاء، إنه طالب من ألمانيا إرسال صواريخ "باتريوت" عرضتها على بلاده، إلى أوكرانيا بدلاً من بولندا.
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بولندا
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