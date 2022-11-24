رئيس الوزراء الباكستاني يعين عاصم منير قائداً للجيش

قال وزير الإعلام الباكستاني على "تويتر" إن رئيس الوزراء شهباز شريف عيّن الخميس، الجنرال عاصم منير قائداً جديداً للجيش.



وسيحل قائد الجيش الجديد محل الجنرال قمر جاويد باجوا، الذي سيتقاعد في وقت لاحق من هذا الشهر بعد فترة في المنصب استمرت ست سنوات.

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