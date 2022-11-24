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إسرائيل تعلن استعادة جثة شاب توفي بحادث سير في جنين

Lebanon 24
24-11-2022 | 02:31
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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إنه "بعد جهود حثيثة لجهاز الأمن وبالتنسيق مع أجهزة الأمن الفلسطيني والسلطة، أعيدت جثة تيران فرو، الشاب الإسرائيلي الذي توفي في حادث طرق في جنين إلى عائلته في إسرائيل".
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وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اختطاف جثة إسرائيلي قضى عن 18 عاماً في حادث مروري بالضفة الغربية، من مستشفى في جنين. وأفادت مصادر محلية لوكالة "فرانس برس"، بأنّ "الجثة كانت موجودة لدى فصيل فلسطيني مسلح".
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