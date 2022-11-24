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عربي-دولي

رئيس المجلس الأوروبي يزور بكين لعقد قمة مع الرئيس الصيني

Lebanon 24
24-11-2022 | 03:05
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أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" بأن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال سيزور الصين الشهر المقبل، لعقد قمة مع الرئيس شي جين بينج.
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رئيس المجلس الأوروبي

شارل ميشال

الصين

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