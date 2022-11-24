Advertisement

عربي-دولي

لجنة للتحقيق في وفيات الاحتجاجات في ايران

Lebanon 24
24-11-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1013814-638048860830635186.jpg
Doc-P-1013814-638048860830635186.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت إيران، الخميس، تشكيل لجنة تابعة لوزارة الداخلية للتحقيق في الوفيات الناجمة عن الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني لمحطة "إن.دي.تي.في" الهندية: إن إيران "شكلت لجنة للتحقيق في الوفيات الناجمة عن الاحتجاجات".
Advertisement

وأضاف كني الذي يقوم بزيارة لنيودلهي، أن نحو 50 من رجال الشرطة قتلوا وأصيب المئات جراء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما بعد إلقاء شرطة الأخلاق القبض عليها في ايلول.

محاكمة علنية

قالت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء، في أواخر الشهر الماضي، نقلا عن كبير القضاة في إقليم طهران، إنه ستتم محاكمة حوالي ألف شخص "قاموا بأعمال تخريبية في الأحداث الأخيرة، بما في ذلك الاعتداء على حراس الأمن أو قتلهم، وإضرام النار في الممتلكات العامة".

وصف القادة الإيرانيون الاحتجاجات بأنها مؤامرة من أعداء الدولة.

شارك متظاهرون من جميع أطياف المجتمع، ولعب الطلاب والنساء دورا بارزا في هذه الاحتجاجات.

طالب غالبية النواب الإيرانيين في السابع من تشرين الثاني بالتعامل الحازم مع التظاهرات في إيران، حيث شدد 227 نائبا في البرلمان في بيان، على ضرورة التعامل بأسرع وقت ممكن مع المظاهرات، ومحاسبة من وصفوهم بالمحرضين على أعمال الشغب.

أكد مرصد "نتبلوكس" لمراقبة الإنترنت، الاثنين الماضي، حدوث اضطراب كبير في الاتصال بشبكة الإنترنت في إيران، ورجح مختصون أن يكون هذا "الارتباك" ناجما عن محاولة الحكومة التصدي لناشطين يدعون إلى الاحتجاجات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2022-11-24
09:30 | 2022-11-24
09:00 | 2022-11-24
08:30 | 2022-11-24
08:00 | 2022-11-24
07:30 | 2022-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website