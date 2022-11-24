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عربي-دولي
الإمارات: الدبلوماسية السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية
Lebanon 24
24-11-2022
|
06:17
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شددت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الخميس، على أن الدبلوماسية لا تزال هي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشارت لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية في بيان إلى أن "دولة الإمارات دعت منذ بداية الأزمة إلى وقف التصعيد والحوار، وقامت بدعم جميع المبادرات الدبلوماسية في هذا الصدد "، مشددة على أن "الإمارات العربية المتحدة، تؤمن إيمانا راسخا بأن الدبلوماسية لا تزال هي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، وتشارك دولة الإمارات المجتمع الدولي مخاوفه العميقة بشأن تداعيات الوضع الحالي على المدنيين داخل أوكرانيا وخارجها، وعلى السلم والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي".
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وقالت: "تتمثل مسؤوليتنا الجماعية في أوقات الصراع، في عدم ادخار أي جهد في تحديد ومتابعة المسارات التي تؤدي إلى حل سلمي وسريع للأزمات"، مؤكدة أن "دولة الإمارات ملتزمة التزاما تاما بتقديم المساعدة على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، وتشجيع الحوار، ودعم الدبلوماسية، والمساهمة بجميع الأدوات المتاحة لنا لتخفيف المعاناة، وإيجاد حل سلمي ومستدام يعزز السلام والأمن الدوليين، ويضع حدا للأثر الإنساني لهذا النزاع على المدنيين".
المصدر:
روسيا اليوم
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