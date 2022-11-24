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عربي-دولي

هذا ما فعلته العاصفة في السعودية.. فيديوهات تكشف ما حصل

Lebanon 24
24-11-2022 | 07:30
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هطلت أمطار غزيرة على مدينة جدة السعودية، الخميس، ما أدى إلى تعليق المدارس وتأخير رحلات جوية وإغلاق الطريق المؤدية إلى مكة المكرمة، حسبما أوردت وسائل إعلام سعودية.

وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن "إغلاق طريق (مكة-جدة) السريع، وبشكل احترازي نظرا لهطول الأمطار". وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس تأثر حركة المرور في جدة بفعل تساقط الأمطار الغزيرة.
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وأعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة على حسابه عبر تويتر: "نظرا لظروف الأحوال الجوية، فقد تم تأخير إقلاع بعض الرحلات الجوية" داعيا المسافرين للتواصل مع شركات الطيران للتأكد من مواعيد الرحلات الجديدة.
 


وذكرت وكالة الأنباء السعودية فجر الخميس "حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات، فقد تقرر تعليق الدراسة في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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