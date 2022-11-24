هذا ما فعلته العاصفة في السعودية.. فيديوهات تكشف ما حصل

اللهم نستودعك أهلنا وعزوتنا وأحبابنا🇸🇦🇸🇦🇸🇦في المملكة العربية السعودية ويارب ألطف فيهم يا أكرم الكرمين🤲🏻#امطار_جدة
⚠️⚠️#جدة_الأن #جده_تغرق pic.twitter.com/RV3Uto9eiZ
— الزمن الجميل😍👌🏻 (@rzageldeei) November 24, 2022
اللهم نستودعك أهلنا وعزوتنا وأحبابنا🇸🇦🇸🇦🇸🇦في المملكة العربية السعودية ويارب ألطف فيهم يا أكرم الكرمين🤲🏻#امطار_جدة
⚠️⚠️#جدة_الأن #جده_تغرق pic.twitter.com/RV3Uto9eiZ
سيول هادرة تجرف السيارات بحي الأجاويد في #جدة#جدة_الأن #المواطن
https://t.co/PZMQjj27bd pic.twitter.com/LfxrMa0iBU
— صحيفة المواطن (@almowatennet) November 24, 2022
سيول هادرة تجرف السيارات بحي الأجاويد في #جدة#جدة_الأن #المواطن
https://t.co/PZMQjj27bd pic.twitter.com/LfxrMa0iBU