هذا ما فعلته العاصفة في السعودية.. فيديوهات تكشف ما حصل

هطلت أمطار غزيرة على مدينة جدة السعودية، الخميس، ما أدى إلى تعليق المدارس وتأخير رحلات جوية وإغلاق الطريق المؤدية إلى مكة المكرمة، حسبما أوردت وسائل إعلام سعودية.



وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن "إغلاق طريق (مكة-جدة) السريع، وبشكل احترازي نظرا لهطول الأمطار". وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس تأثر حركة المرور في جدة بفعل تساقط الأمطار الغزيرة.

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اللهم نستودعك أهلنا وعزوتنا وأحبابنا🇸🇦🇸🇦🇸🇦في المملكة العربية السعودية ويارب ألطف فيهم يا أكرم الكرمين🤲🏻#امطار_جدة

⚠️⚠️#جدة_الأن #جده_تغرق pic.twitter.com/RV3Uto9eiZ — الزمن الجميل😍👌🏻 (@rzageldeei) November 24, 2022



وأعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة على حسابه عبر تويتر: "نظرا لظروف الأحوال الجوية، فقد تم تأخير إقلاع بعض الرحلات الجوية" داعيا المسافرين للتواصل مع شركات الطيران للتأكد من مواعيد الرحلات الجديدة. وأعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة على حسابه عبر تويتر: "نظرا لظروف الأحوال الجوية، فقد تم تأخير إقلاع بعض الرحلات الجوية" داعيا المسافرين للتواصل مع شركات الطيران للتأكد من مواعيد الرحلات الجديدة.