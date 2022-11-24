Advertisement

عربي-دولي

البرلمان الأوروبي يوافق على تقديم حزمة مساعدة بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا

Lebanon 24
24-11-2022 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1013875-638048959077298883.jpg
Doc-P-1013875-638048959077298883.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبيرتا ميتسولا، بأن البرلمان وافق على حزمة دعم لأوكرانيا من الاتحاد الأوروبي بمبلغ يصل إلى 18 مليار يورو لعام 2023.

وكتبت في صفحتها على "تويتر": "في وقت قصير قياسي وافق البرلمان الأوروبي منذ قليل على تقديم 18 مليار يورو لأوكرانيا".
Advertisement

وتم في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، التصويت على حزمة الدعم المالي الكلي لعام 2023 والتي اقترحتها المفوضية الأوروبية سابقا.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2022-11-24
12:30 | 2022-11-24
12:12 | 2022-11-24
12:00 | 2022-11-24
11:30 | 2022-11-24
11:00 | 2022-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website