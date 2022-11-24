البرلمان الأوروبي يوافق على تقديم حزمة مساعدة بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا

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أفادت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبيرتا ميتسولا، بأن البرلمان وافق على حزمة دعم لأوكرانيا من الاتحاد الأوروبي بمبلغ يصل إلى 18 مليار يورو لعام 2023.وكتبت في صفحتها على "تويتر": "في وقت قصير قياسي وافق البرلمان الأوروبي منذ قليل على تقديم 18 مليار يورو لأوكرانيا".وتم في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، التصويت على حزمة الدعم المالي الكلي لعام 2023 والتي اقترحتها المفوضية الأوروبية سابقا.