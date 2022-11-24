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عربي-دولي

تشاووش أوغلو: أنقرة ستواصل عملياتها في شمال العراق وسوريا

Lebanon 24
24-11-2022 | 10:30
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قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن عمليات القوات المسلحة التركية في شمال العراق وسوريا ستستمر.

وبحسب بيان الخارجية التركية: "أجرى وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو. وخلال المحادثة، تمت مناقشة توسع حلف الناتو والتطورات الأخيرة في أوكرانيا واتفاق الحبوب. وأكد الوزير أوغلو أيضا أن حربنا ضد الإرهاب سوف تستمر بحزم كجزء من عملية المخلب السيف".
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وفجر الأحد الماضي أعلنت الدفاع التركية شن قواتها عملية "المخلب-السيف" الجوية ضد مواقع لحزب العمال الكردستاني (التركي) في شمال العراق، وضد وحدات الحماية الكردية بشمال شرق سوريا.
المصدر: روسيا اليوم
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