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عربي-دولي

موسكو تدعوالغرب للتأثير على أوكرانيا لوقف قصف محطة زاباروجيه

Lebanon 24
24-11-2022 | 11:00
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الغرب منخرط بتحريض كييف عمدا على جرائم جديدة في زاباروجيه، داعية الغرب للتأثير على أوكرانيا حتى تتوقف عن قصف المحطة.

وأضافت زاخاروفا في تصريحات صحفية، "إن محاولات الاستمرار في غض الطرف عن الأشياء الواضحة، والجرائم، والابتزاز النووي، والبحث عن تفسيرات مريحة للفظائع التي يرتكبها نظام كييف، ليست أكثر من تواطؤ غير مسموح به، أو حتى تساهل مقصود أو تحريض على ارتكاب جرائم جديدة".
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وشدد زاحاروفا أن الخارجية الروسية "تدعو جميع الدول، وفي مقدمتها تلك التي تعمل على اتصال وثيق مع زيلينسكي. لبذل كل ما هو ضروري لوقف القصف الأوكراني لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه بشكل نهائي".

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الأوكرانية أطلقت يومي السبت وصباح الأحد الماضيين، أكثر من 20 قذيفة مدفعية من العيار الثقيل على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وكذلك على طول خط الكهرباء الذي يغذي المحطة بالطاقة. ولكن الوضع الإشعاعي في منطقة المحطة ما زال طبيعيا.
المصدر: روسيا اليوم
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