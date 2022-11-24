البرلمان الأوروبيّ يعتبر روسيا "دولة راعية للإرهاب"... ما تداعيات هذا القرار؟

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ذكر موقع "سكاي نيوز" أنّه في خطوة تزيد منسوب التوتر بين موسكو والغرب، تبنى البرلمان الأوروبي قرارا يعتبر روسيا "دولة راعية للإرهاب" ويدعو إلى اتخاذ إجراءات لفرض عزلة دولية شاملة على روسيا وتقليص العلاقات الدبلوماسية وحظر المؤسسات الروسية التابعة للدولة.وجاء القرار رغم رفض الإدارة الأميركية الإقدام على هذه الخطوة حيث اعتبرت أنه من غير المجدي في الوضع الراهن تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب، مستبعدة الانصياع لدعوات بهذا الصدد من قبل كييف ومشرعين أميركيون.وفور إعلانه، رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقرار، كما أعرب وزير الخارجية الأوكرانية دميترو كوليبا، على تويتر، عن شكره للبرلمان الأوروبي على موقفه الواضح، فيما ردت موسكو بغضب، حيث كتبت المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، على تطبيق "تليغرام" قائلة: "أقترح تصنيف البرلمان الأوروبي راعيا للحماقة".اتخذ البرلمان الأوروبي القرار في ضوء ما وصفه بـ"الهجمات المتعمدة والفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية ووكلاؤها ضد المدنيين في أوكرانيا، إضافة إلى تدمير البنية التحتية المدنية، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والإنساني، والتي ترقى إلى مستوى أعمال الإرهاب وتشكل جرائم حرب".ودعا البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى وضع الإطار القانوني المناسب والنظر في إضافة روسيا إلى مثل هذه القائمة.وتم تبني القرار غير الملزم بأغلبية 494 صوتا مقابل 58 رفضوا القرار في حين امتنع 44 عضوا عن التصويت.قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنّه "لا ينبغي تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب".