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عربي-دولي
بوتين يحذر من "تداعيات خطيرة" لتحديد سقف أسعار النفط الروسي
Lebanon 24
24-11-2022
|
13:00
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حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي، من أن الخطط الغربية لفرض سقف أسعار النفط قد يكون لها "عواقب وخيمة" على أسواق الطاقة.
ووفقا لبيان الكرملين "شدد الرئيس فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أن مثل هذه التصرفات تتعارض مع مبادئ علاقات السوق ومن المرجح أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية".
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وقدم الجانبان تقييما إيجابيا للعمل المشترك بمشاركة روسيا والعراق في إطار "أوبك +"، مما يجعل من الممكن ضمان استقرار سوق النفط العالمية.
(روسيا اليوم)
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