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إقتصاد

إمدادات النفط تتوقف عبر خط أنابيب دروجبا إلى سلوفاكيا

Lebanon 24
24-11-2022 | 13:30
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ذكرت قناة براتيسلافا التلفزيونية TA3 أن إمدادات النفط عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب دروجبا من أوكرانيا إلى سلوفاكيا توقفت يوم الخميس بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

 وأفادت القناة أنه "وفقا للمعلومات، توقف إمداد النفط عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب دروجبا من أوكرانيا إلى سلوفاكيا في يوم الخميس، نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي. ولكن وفقا للمشغل التشيكي ميرو، إمدادات النفط إلى جمهورية التشيك سوف تستمر بسبب توفر احتياطيات كافية في سلوفاكيا".
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(روسيا اليوم) 

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