مجدداً.. هنغاريا تعرقل انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو

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أرجأت هنغاريا اليوم مصادقتها على انضمام السويد وفنلندا لحلف "الناتو" إلى العام المقبل.وقال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، على هامش قمة لمجموعة فيشيغراد في سلوفاكيا، إن البرلمان الهنغاري سيصوت على ذلك "خلال الدورة الاولى" العام 2023.بدوره، اشار رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي إلى انه تلقى وعدا من نظيره الهنغاري فيكتور أوربان بالمصادقة على انضمام السويد وفنلندا إلى "الناتو" العام المقبل، بعد أن كانت تلك المصادقة في هنغاريا في خريف العام الحالي.وقال مورافيتسكي اليوم خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لرؤساء وزراء مجموعة فيسيغراد: "تلقيت وعدا بالمصادقة على انضمام السويد وفنلندا للناتو في الاجتماع الأول للبرلمان العام المقبل". وأضاف: "هناك تاريخ محدد، وهناك التزام من جانب هنغاريا".