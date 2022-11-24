السعودية تستضيف قمة عربية صينية الشهر المقبل

أعلن القنصل الصيني العام في دبي لي شيوي هانغ أن السعودية ستستضيف قمة عربية-صينية في أوائل كانون الاول المقبل.



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وأضاف: "يعد هذا حدثا كبيرا لتحسين العلاقات الصينية العربية وعلامة بارزة في تاريخ العلاقات الصينية العربية". وفي تصريحات نشرت على موقع القنصلية، قال القنصل الصيني لي شيوي هانغ: "ستعقد القمة الصينية العربية الأولى في المملكة العربية السعودية في أوائل شهر كانون الاول"، وتحديدا خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر.وأضاف: "يعد هذا حدثا كبيرا لتحسين العلاقات الصينية العربية وعلامة بارزة في تاريخ العلاقات الصينية العربية".