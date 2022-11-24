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عربي-دولي

السعودية تستضيف قمة عربية صينية الشهر المقبل

Lebanon 24
24-11-2022 | 16:44
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أعلن القنصل الصيني العام في دبي لي شيوي هانغ أن السعودية ستستضيف قمة عربية-صينية في أوائل كانون الاول المقبل.
وفي تصريحات نشرت على موقع القنصلية، قال القنصل الصيني لي شيوي هانغ: "ستعقد القمة الصينية العربية الأولى في المملكة العربية السعودية في أوائل شهر كانون الاول"، وتحديدا خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر.
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وأضاف: "يعد هذا حدثا كبيرا لتحسين العلاقات الصينية العربية وعلامة بارزة في تاريخ العلاقات الصينية العربية".

المصدر: روسيا اليوم
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