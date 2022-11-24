أوكرانيا تعلن مقتل مستشارين عسكريين إيرانيين في القرم

أعلن مسؤول أمني أوكراني بارز مقتل مستشارين عسكريين إيرانيين في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا، مؤكدا أن قوات بلاده سوف تستهدف أي إيراني آخر على الأراضي الأوكرانية.وقال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، إن الإيرانيين كانوا في شبه جزيرة القرم لمساعدة روسيا في قيادة الطائرات من دون طيار "شاهد 136" التي قدمتها حكومة طهران لموسكو.إلا أن المسؤول الأوكراني لم يذكر عدد القتلى الإيرانيين، مشددا على أن "أي وجود عسكري إيراني إضافي في أوكرانيا سيكون مستهدفا".وتابع دانيلوف في تصريحات نشرتها صحيفة "غارديان" البريطانية، الخميس: "لا يجب أن تكون في المكان الذي لا يجب أن تكون فيه. كانوا على أراضينا. لم ندعهم إلى هنا. إذا تعاونوا مع الإرهابيين وشاركوا في تدمير أمتنا فعلينا قتلهم".

وكانت أوكرانيا أكدت سابقا أن إيران تقدم لروسيا طائرات مسيرة، من أجل مساعدتها في هجومها العسكري المستمر منذ أشهر.وبعد أن أنكرت في البداية وجود طائرات إيرانية من دون طيار في أوكرانيا، كشفت حكومة طهران أنها زودت روسيا بـ"عدد صغير" منها، لكن قبل أشهر من بدء الهجوم في فبراير الماضي.إلا أن إيران تنفي إرسال خبارء لمساعدة القوات الروسية على قيادة الطائرات المسيرة في أوكرانيا.وقد أعربت كييف عن شكوكها بشأن الرواية الإيرانية للأحداث، واجتمع خبراء من كلا البلدين بناء على طلب طهران لمناقشة الأدلة التي جمعتها أوكرانيا.وقال دانيلوف: "الإيرانيون مستمرون في الإصرار على أنهم ليسوا موردي أسلحة لروسيا لكننا بحاجة إلى تأكيد. هل لدينا هذا التأكيد حتى اليوم؟ لا".