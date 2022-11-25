تركيا تنفي قصف نقطة أميركية بسوريا.. ومقتل مقاتلين أكراد

قصف تركي لمئات الأهدافأعلن أكار الأربعاء، أن القوات الجوية والمدفعية التركية قصفت نحو 500 هدف للمقاتلين الأكراد في شمال العراق وسوريا منذ الأحد.ونقلت وكالة "الأناضول" الرسمية عن أكار قوله: "تم ضرب 471 هدفا وتحييد 254 إرهابيا حتى الآن في إطار عملية المخلب السيف ضد مواقع المقاتلين الأكراد".وفي السياق، صرّح قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا بأنهم مستعدون للتصدي "لغزو بري تركي".وصرّح قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، لـ"أسوشيتد برس" قائلا: "إنهم يستعدون للتوغل التركي منذ شن هجوم بري في المنطقة عام 2019"، مضيفا: "نعتقد أننا وصلنا إلى مستوى يمكننا فيه إحباط أي هجوم جديد، على الأقل لن يتمكن الأتراك من احتلال المزيد من مناطقنا وستكون هناك معركة كبيرة".وشدد على أنه "إذا هاجمت تركيا أي منطقة، فسيتسع نطاق الحرب ليشمل جميع المناطق".