17
o
بيروت
20
o
طرابلس
5
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
5
o
بشري
17
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تركيا تنفي قصف نقطة أميركية بسوريا.. ومقتل مقاتلين أكراد
Lebanon 24
25-11-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الجمعة، استمرار عملية "المخلب - السيف"، نافيا قصف قواته نقطة مراقبة أميركية في سوريا.
وقال أكار إن "عملية (المخلب – السيف) مستمرة برا وجوا. تم تحييد 326 (إرهابيا) لغاية اليوم".
Advertisement
ونفى الوزير التركي مزاعم "قصف القوات التركية نقطة مراقبة أميركية شمالي سوريا".
قصف تركي لمئات الأهداف
أعلن أكار الأربعاء، أن القوات الجوية والمدفعية التركية قصفت نحو 500 هدف للمقاتلين الأكراد في شمال العراق وسوريا منذ الأحد.
ونقلت وكالة "الأناضول" الرسمية عن أكار قوله: "تم ضرب 471 هدفا وتحييد 254 إرهابيا حتى الآن في إطار عملية المخلب السيف ضد مواقع المقاتلين الأكراد".
وفي السياق، صرّح قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا بأنهم مستعدون للتصدي "لغزو بري تركي".
وصرّح قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، لـ"أسوشيتد برس" قائلا: "إنهم يستعدون للتوغل التركي منذ شن هجوم بري في المنطقة عام 2019"، مضيفا: "نعتقد أننا وصلنا إلى مستوى يمكننا فيه إحباط أي هجوم جديد، على الأقل لن يتمكن الأتراك من احتلال المزيد من مناطقنا وستكون هناك معركة كبيرة".
وشدد على أنه "إذا هاجمت تركيا أي منطقة، فسيتسع نطاق الحرب ليشمل جميع المناطق".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جريمة مروّعة تهزّ بلدة جنوبيّة... إبن الـ17 عاماً طُعن أكثر من 30 مرّة ورُمِيَ عن سطح منزله
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهزّ بلدة جنوبيّة... إبن الـ17 عاماً طُعن أكثر من 30 مرّة ورُمِيَ عن سطح منزله
10:11 | 2022-11-24
24/11/2022 10:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة لوئام وهاب عن فوز فيصل كرامي... ماذا قال فيها؟
Lebanon 24
تغريدة لوئام وهاب عن فوز فيصل كرامي... ماذا قال فيها؟
08:52 | 2022-11-24
24/11/2022 08:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يُواصل إرتفاعه... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يُواصل إرتفاعه... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-11-24
24/11/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرضه الى اعتداء مبرح أدى الى مقتله.. النيابة العامة توضح حقيقة وفاة الفنان الشهير
Lebanon 24
بعد تعرضه الى اعتداء مبرح أدى الى مقتله.. النيابة العامة توضح حقيقة وفاة الفنان الشهير
06:15 | 2022-11-24
24/11/2022 06:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فراس السلوم في أوّل تعليق له بعد إبطال المجلس الدستوريّ نيابته... ماذا أعلن؟
Lebanon 24
فراس السلوم في أوّل تعليق له بعد إبطال المجلس الدستوريّ نيابته... ماذا أعلن؟
07:01 | 2022-11-24
24/11/2022 07:01:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2022-11-25
ما هو طريق السلام الأفضل في الحرب الروسية على أوكرانيا؟
04:48 | 2022-11-25
رئيس أذربيجان: اللقاء المقرر مع رئيس وزراء أرمينيا "لن يحدث"
04:47 | 2022-11-25
الناتو: لن نتراجع عن دعم أوكرانيا
04:30 | 2022-11-25
الحملات الانتخابية تنطلق بتونس.. والمعارضة تقاطع
04:00 | 2022-11-25
أزمة خطيرة في بريطانيا.. "خطوة" غير مسبوقة للممرضات
03:30 | 2022-11-25
بعد مرور تسعة أشهر على اندلاع الحرب.. هل بدأت الذخيرة الروسية بالنفاد؟
فيديو
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
Lebanon 24
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
09:41 | 2022-11-20
25/11/2022 13:03:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
25/11/2022 13:03:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
25/11/2022 13:03:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact