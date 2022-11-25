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الناتو: لن نتراجع عن دعم أوكرانيا

Lebanon 24
25-11-2022 | 04:47
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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، الجمعة، إن الحلف "لن يتراجع" عن دعمه لأوكرانيا، وإن لا سلام مستداماً في أوكرانيا إذا "فازت روسيا المعتدية".

وشدد في مؤتمر صحافي على أن الصين "ليست خصماً"، ولكنه حذر من أنها تزيد حضورها العسكري.
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وأضاف أن الوقت حان كي يرحب الحلف بفنلندا والسويد عضوين كاملي العضوية.
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