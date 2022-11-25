رئيس أذربيجان: اللقاء المقرر مع رئيس وزراء أرمينيا "لن يحدث"

قال رئيس أذربيجان إلهام علييف، الجمعة، إن اللقاء المقرر مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في بروكسل في 7 ديسمبر "لن يحدث".



وأضاف علييف أن باشينيان قال إنه سيشارك في الاجتماع إذا حضره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفقاً لما ذكرته وكالة "إنترفاكس" الروسية.

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