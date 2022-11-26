ماسك يعلن: بايدن خيّب أملي.. وسأدعم هذا المرشح للرئاسة

يستمر الميلياردير الأميركي إيلون ماسك بإثارة الجدل سواء بتصريحاته السياسية أو قراراته المتخبطة حول منصة تويتر الشهيرة، بعدما استحوذ عليها الشهر الماضي.

وفي جديد تلك التصريحات، أعرب رئيس تسلا عن خيبة أمله من الرئيس الحالي جو بايدن، معلناً أنه سيدعم حاكم ولاية فلوريدا، رون دي سانتيس للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024.

But freedom of speech is the bedrock of a strong democracy and must take precedence.

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My preference for the 2024 presidency is someone sensible and centrist. I had hoped that would the case for the Biden administration, but have been disappointed so far. — Elon Musk (@elonmusk) November 26, 2022

بايدن وخيبة الأمل

وقال في تغريدة رداً على سؤال أحد المستخدمين على تويتر عما إذا كان سيؤيد دي سانتس، "نعم"

Would you support Ron DeSantis in 2024, Elon? — Proud Elephant 🇺🇸🦅 (@ProudElephantUS) November 26, 2022

كما أضاف موضحا أنه يفضل اختيار رئيس وسطي ومقبول لرئاسة عام 2024.

إلى ذلك، أردف: "كنت آمل أن يكون هذا هو الحال بالنسبة لبايدن لكننا أصبنا بخيبة أمل حتى الآن".

خطأ فادح

أما عن حظر حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن تويتر، فأكد أنه كان خطأ فادحاً.

وأضاف في الوقت عينه أن ليس لديه أي مشكلة بعدم عودة الرئيس الجمهوري السابق إلى التغريد عبر المنصة، في إشارة إلى إعلان الأخير في وقت سابق أنه باق في منصته "تروث سوشيال" في الوقت الحالي.

كما أكد أنه الأهم حالياً هو أن تويتر صحح هذا الخطأ الفادح، لاسيما أن ترمب لم يخالف في حينه قوانين أو معايير وضعتها الشركة.

إلى ذلك اعتبر أن إهانة رئيس في منصبه قوض الرأي العام وزعزع ثقة نصف الشعب الأميركي بتويتر".

It's been a week since @elonmusk brought Trump back... and without him even tweeting once...



The left can't handle it.https://t.co/7nv0RwtQvO — Tim Young (@TimRunsHisMouth) November 25, 2022

عفو عام

وكان مالك "العصفور الأزرق" أعلن الخميس منح "عفو" عن آلاف الحسابات المعلقة، التي يتوقع خبراء الأمان على الإنترنت أن تؤدي إلى زيادة المضايقات وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة.

جاء إعلان الملياردير بعدما طلب في استطلاع رأي إلكتروني التصويت على إعادة الحسابات التي لم "تخرق القانون أو تشارك في رسائل غير مرغوب فيها فظيعة".

(العربية)