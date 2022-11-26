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ماسك يعلن: بايدن خيّب أملي.. وسأدعم هذا المرشح للرئاسة

Lebanon 24
26-11-2022 | 02:30
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يستمر الميلياردير الأميركي إيلون ماسك بإثارة الجدل سواء بتصريحاته السياسية أو قراراته المتخبطة حول منصة تويتر الشهيرة، بعدما استحوذ عليها الشهر الماضي.

 

وفي جديد تلك التصريحات، أعرب رئيس تسلا عن خيبة أمله من الرئيس الحالي جو بايدن، معلناً أنه سيدعم حاكم ولاية فلوريدا، رون دي سانتيس للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024.

 

 
 

بايدن وخيبة الأمل

وقال في تغريدة رداً على سؤال أحد المستخدمين على تويتر عما إذا كان سيؤيد دي سانتس، "نعم"

 

 

كما أضاف موضحا أنه يفضل اختيار رئيس وسطي ومقبول لرئاسة عام 2024.

 

إلى ذلك، أردف: "كنت آمل أن يكون هذا هو الحال بالنسبة لبايدن لكننا أصبنا بخيبة أمل حتى الآن".

خطأ فادح

أما عن حظر حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن تويتر، فأكد أنه كان خطأ فادحاً.

 

وأضاف في الوقت عينه أن ليس لديه أي مشكلة بعدم عودة الرئيس الجمهوري السابق إلى التغريد عبر المنصة، في إشارة إلى إعلان الأخير في وقت سابق أنه باق في منصته "تروث سوشيال" في الوقت الحالي.

 

كما أكد أنه الأهم حالياً هو أن تويتر صحح هذا الخطأ الفادح، لاسيما أن ترمب لم يخالف في حينه قوانين أو معايير وضعتها الشركة.

 

إلى ذلك اعتبر أن إهانة رئيس في منصبه قوض الرأي العام وزعزع ثقة نصف الشعب الأميركي بتويتر".

 

 

عفو عام

وكان مالك "العصفور الأزرق" أعلن الخميس منح "عفو" عن آلاف الحسابات المعلقة، التي يتوقع خبراء الأمان على الإنترنت أن تؤدي إلى زيادة المضايقات وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة.

 

جاء إعلان الملياردير بعدما طلب في استطلاع رأي إلكتروني التصويت على إعادة الحسابات التي لم "تخرق القانون أو تشارك في رسائل غير مرغوب فيها فظيعة".

(العربية)

المصدر: العربية
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